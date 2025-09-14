Domenica amara: la Roma spreca, il Torino vince 1-0. Si ferma Dybala. Massara: "Non si fa tutto in una sessione". Femminile in semifinale di coppa

Una domenica amara per la Roma di Gian Piero Gasperini, che incassa la prima sconfitta stagionale. All'Olimpico, davanti a oltre 62.000 spettatori, i giallorossi cadono per 1-0 contro il Torino, pagando a caro prezzo la scarsa concretezza sotto porta, come testimoniano i 22 tiri effettuati senza trovare la via del gol. A complicare ulteriormente la giornata è arrivato anche l'infortunio di Paulo Dybala, uscito per un risentimento muscolare che tiene in ansia i tifosi in vista dei prossimi impegni.
Nel pre-partita le parole del ds Massara e di Ndicka; nel post-partita, le analisi di Gasperini e Cristante, che hanno commentato una prestazione sottotono, con lo sguardo già proiettato al derby che la sconfitta odierna rende ancora più carico di pressione. A regalare un sorriso in una giornata storta ci ha pensato però la Roma Femminile, che ha travolto il Sassuolo per 3-0 volando in semifinale di Serie A Women's Cup.
