Roma-Torino, NDICKA: "Gasperini ci chiede di andare forte nei duelli e nei contrasti. In squadra ci sono 7/8 leader"

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Torino, valida per la terza giornata di Serie A e in programma oggi alle ore 12:30. Poco prima del calcio d’inizio Evan Ndicka, difensore dei giallorossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming. Ecco le sue parole.

NDICKA A DAZN

Anche oggi si prevede il pienone all'Olimpico: quanta carica vi danno i tifosi?

"Con loro abbiamo tutto il supporto necessario per conquistare i 3 punti".

Che partita vi aspettate?

"Difficile, tosta. In Serie A nessuno ti regala qualcosa, il Torino è un buon avversario e vorrà fare punti".

Cosa vi chiede Gasperini in fase difensiva?

"Di andare forte sui duelli e nei contrasti. Con lui marchiamo più a uomo, ma a noi non cambia perché la difesa è sempre la stessa".

Quanto ti inorgoglisce essere uno dei leader di questa squadra?

"Ci sono tanti leader in campo e la Roma ne ha bisogno, ce ne sono 7/8 ed è una cosa positiva".