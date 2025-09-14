ROMA-TORINO: le formazioni UFFICIALI. Confermato Wesley, El Aynaoui sulla trequarti con Dybala falso nove al posto di Ferguson. Squadra arrivata all'Olimpico (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo e oggi alle ore 12:30 affronta allo Stadio Olimpico il Torino di Baroni in occasione della terza giornata di Serie A. Scelte a sorpresa da parte di Gasperini, il quale conferma Wesley sulla fascia destra nonostante il piccolo sovraccarico muscolare alla coscia rimediato in nazionale. Debutto dal 1' per El Aynaoui, il quale gioca sulla trequarti al fianco di Soulé con Dybala falso nove al posto di Ferguson.

I giallorossi sono a punteggio pieno e cercano la terza vittoria consecutiva, mentre i granata hanno un solo punto in classifica in seguito alla pesante sconfitta per 5-0 contro l'Inter e al pareggio per 0-0 contro la Fiorentina.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Aynaoui, Soulé; Dybala.

A disp.:

All.: Gasperini

TORINO: Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro; Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.

A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembele, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.

All.: Baroni.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Di Giacinto - Cortese. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Di Bello. AVAR: Aureliano.

PREPARTITA

11:35 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.

Come svelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, ecco la formazione ufficiale scelta da Gasperini.

Formazione #Ufficiale

3-4-2-1

Svilar

---

Hermoso

Mancini

NDicka

----

Wesley

Manu Konè

Cristante

Angelino

----

Soulé

El Aynaoui

----

Dybala

11:18 - Squadra arrivata allo Stadio Olimpico.

11:02 - Ecco alcune foto dello spogliatoio giallorosso.

10:51 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a meno di due ore dal calcio d'inizio di Roma-Torino.