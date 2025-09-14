ROMA-TORINO: le formazioni UFFICIALI. Confermato Wesley, El Aynaoui sulla trequarti con Dybala falso nove al posto di Ferguson. Squadra arrivata all'Olimpico (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Terminata la sosta per le nazionali, la Roma torna in campo e oggi alle ore 12:30 affronta allo Stadio Olimpico il Torino di Baroni in occasione della terza giornata di Serie A. Scelte a sorpresa da parte di Gasperini, il quale conferma Wesley sulla fascia destra nonostante il piccolo sovraccarico muscolare alla coscia rimediato in nazionale. Debutto dal 1' per El Aynaoui, il quale gioca sulla trequarti al fianco di Soulé con Dybala falso nove al posto di Ferguson.
I giallorossi sono a punteggio pieno e cercano la terza vittoria consecutiva, mentre i granata hanno un solo punto in classifica in seguito alla pesante sconfitta per 5-0 contro l'Inter e al pareggio per 0-0 contro la Fiorentina.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Aynaoui, Soulé; Dybala.
All.: Gasperini
TORINO: Israel; Ismajli, Maripán, Coco; Lazaro; Asllani, Casadei, Biraghi; Ngonge, Vlasic; Simeone.
A disp.: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembele, Nkounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.
All.: Baroni.
Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Di Giacinto - Cortese. IV Uomo: Perenzoni. VAR: Di Bello. AVAR: Aureliano.
PREPARTITA
11:35 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.
11:28 - Come svelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, ecco la formazione ufficiale scelta da Gasperini.
Formazione #Ufficiale
3-4-2-1
Svilar
---
Hermoso
Mancini
NDicka
----
Wesley
Manu Konè
Cristante
Angelino
----
Soulé
El Aynaoui
----
Dybala
11:18 - Squadra arrivata allo Stadio Olimpico.
11:02 - Ecco alcune foto dello spogliatoio giallorosso.
10:51 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a meno di due ore dal calcio d'inizio di Roma-Torino.
