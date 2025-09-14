Roma-Torino, GASPERINI: "Dybala out per un risentimento alla coscia, ci è mancato lo spunto. Derby? La sconfitta ci costringe ad alzare ancora di più l’attenzione" (VIDEO)

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole dell'allenatore giallorosso.

GASPERINI A DAZN

Ha avuto le risposte dall’attacco leggero? Il cambio di Dybala?

"Ha avuto un piccolo problema e ha dovuto fermarsi. Speriamo non sia niente di grave. È stata una scelta anche perché molti giocatori sono arrivati all'ultimo, era una possibilità da poter utilizzare. Non siamo riusciti a essere particolarmente pericolosi per un tempo, ma abbiamo tenuto la gara lunga. Purtroppo la partita è stata poi condizionata da un episodio sicuramente evitabile che ci ha fatto perdere la partita; dopo abbiamo avuto comunque qualche situazione pericolosa, ma è chiaro che con queste temperature le energie diventano difficili".

Cosa manca ancora a questa Roma?

“Abbiamo avuto qualche situazione di testa che poteva essere pericolosa. Globalmente non abbiamo fatto una brutta partita. Secondo me possiamo velocizzare un po’ di più. È anche vero che con il giro palla a volte si può saltare qualche passaggio. Ci è mancato lo spunto, l’ultimo passaggio. Con queste temperature bisogna stare attenti a non subire gol perché poi le energie vengono meno”.

Dybala può evolversi ancora?

“Ha fatto molto bene nel primo tempo con Soulé. Ha fatto bene anche come punta, peccato si sia dovuto fermare. È un giocatore che può occupare tutte le zone del campo. La sua assenza pesa, ma speriamo non sia niente di importante”.

Che partita si aspetta dal derby?

“Paradossalmente perdere questa gara ci costringe ad alzare ancora di più l’attenzione. Abbiamo una settimana dove ci siamo tutti per la prima volta. Dobbiamo prepararla bene per arrivare nel modo migliore”.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Cosa non le è piaciuto?

"Sotto certi aspetti abbiamo fatto una partita giusta dove ci sono mancate la velocità e il ritmo. Con queste temperature non è facile avere ritmi alti e si incontrano squadre così bloccate. C'è sempre il rischio di picchiare contro il muro ed essere poco pericolosi, ma se ti prendi l'onere di fare la partita devi metterlo in conto. Oggi ci è mancata velocità e spunto, ma era giustificabile. Per il resto abbiamo tenuto abbastanza bene. Sono partite equilibrate, non devi mai andare sotto perché poi vengono meno le energie. I ragazzi hanno giocato tutti con grande generosità, ma si gioca sul filo".

Come mai la scelta di Dybala centravanti?

"È stata una necessità della settimana. I giocatori sono arrivati dalle nazionali a giorni alterni, non tutti nelle condizioni migliori. Ma ci stava questa situazione perché non davamo punti di riferimento per una difesa a tre, non siamo riusciti però a palleggiare bene. Dybala e Soulé sono stati molto attivi, non abbiamo trovato le misure giuste per trovare la superiorità numerica. Con Ferguson siamo tornati all'abitudine, non abbiamo fatto male globalmente ma non siamo stati pericolosi. Il gol ha reso difficile la partita, magari nel finale anche con la stanchezza poteva andare diversamente".

Il mancato ingresso di Dovbyk?

"Non avevo intenzione di farlo entrare oggi, ma ora avremo una settimana di tempo. Voglio vederlo bene quando entra, attivo e dinamico. Poi dopo lo ripresenteremo. Insieme a Ferguson in coppia? Sì, potrebbe. Ci può stare, avevamo fuori Dybala".

Difesa a tre?

"Devi mettere a cinque l'attacco per rimontare. Nei finali su qualche mischia dobbiamo provare, ci siamo andati vicini e dovevamo portare magari qualche pallone in più per provare degli interscambi sul posto. I finali di partita sono delle soluzioni".

Il derby è la partita giusta per riscattare questo passo falso?

"Perdere non fa piacere di sicuro, soprattutto in queste partite. Il derby è una partita a sé, c'è una settimana di tempo per prepararlo, per arrivare nelle condizioni migliori. Vedremo Dybala come sarà".

Cosa ha avuto Dybala?

"Dybala ha accusato un risentimento alla coscia quando ha calciato una punizione e poi si è fermato. Vedremo domani, ma la sensazione è che sia una questione di giorni e non di più per recuperarlo".

Koné?

"La sua qualità maggiore non è colpire di testa e tirare, i giocatori devono essere sfruttati al massimo per le proprie qualità. Nel finale erano tutti un po' stravolti, giocare con queste temperature non è facile. Gli posso chiedere di velocizzare un po' il gioco. Questo è l'unico punto su cui lavorare questo momento".

GASPERINI AL CANALE YOUTUBE ASR

"Giornata caldissima, non c'erano le migliori energie. Non era facile giocare con una squadra molto chiusa, dovevi avere quella velocità che un po' nel primo tempo abbiamo avuto. Non devi prendere gol, abbiamo preso un brutto gol. Peccato perchè poi la partita la puoi risolvere. Non devi andare in svantaggio così male, poi è chiaro che caldo, fatica e nazionale ci hanno penalizzato"

Ora bisogna rimanere tranquilli e lucidi...

"Bisogna pensare il modo per riscattarci e preparare bene il derby. Avremmo voluto arrivarci con un risultato migliore. Anche quando perdi bisogna guardare avanti alla prossima partita"