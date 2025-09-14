Serie A Women's Cup, ROMA-SASSUOLO: le formazioni ufficiali. Babajide e Corelli davanti

La Roma femminile torna in campo per la terza giornata di Serie A Women's Cup al Tre Fontane, dove affronterà il Sassuolo dell'ex mister Spugna. Le ragazze di Rossettini cercano il terzo successo dopo quelli contro Ternana e Milan, con l'obiettivo di dimenticare presto la beffa finale subita pochi giorni fa in casa contro lo Sporting. Di seguito le scelte del tecnico giallorosso.
IL TABELLINO
ROMA (3-5-2): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, van Diemen; Thogersen, Rieke, Greggi, Pante, Kuhl; Babajide, Corelli.
Allenatore: Luca Rossettini
SASSUOLO (3-5-2): Durand; Philtjens, Caiazzo, Nash; Skupien, Missipo, Brustia, Doms, Mihelic; Clelland, Eto.
Allenatore: Alessandro Spugna
Marcatori: -