Roma-Torino, 22 tiri senza segnare per i giallorossi: non accadeva da febbraio 2022

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. I giallorossi non hanno trovato la via del gol nonostante i numerosi tentativi verso la porta difesa da Israel: secondo quanto riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la Roma ha effettuato ben 22 conclusioni e non registrava un numero di tiri così elevato senza segnare dal 5 febbraio 2022, quando contro il Genoa toccò quota 23.

