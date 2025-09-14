Roma-Torino, 22 tiri senza segnare per i giallorossi: non accadeva da febbraio 2022

14/09/2025 alle 15:02.
roma-torino-gasperini

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. I giallorossi non hanno trovato la via del gol nonostante i numerosi tentativi verso la porta difesa da Israel: secondo quanto riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, la Roma ha effettuato ben 22 conclusioni e non registrava un numero di tiri così elevato senza segnare dal 5 febbraio 2022, quando contro il Genoa toccò quota 23.