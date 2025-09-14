Trigoria, Gasperini concede un giorno di riposo: martedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Nonostante il ko Gian Piero Gasperini ha concesso alla squadra un giorno di riposo: la ripresa degli allenamenti, infatti, è fissata nella giornata di martedì pomeriggio al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del Derby della Capitale, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30.