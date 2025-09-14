Roma-Torino: risentimento muscolare alla coscia sinistra per Dybala. Gasperini: "Recupero? La sensazione è che sia questione di giorni"

Paulo Dybala è uscito all'intervallo per lasciare spazio ad una punta di ruolo come Evan Ferguson, ma non si è trattato di una bocciatura da parte di Gasperini. Come ha rivelato lo stesso tecnico nelle interviste post gara infatti, Dybala è stato costretto ad uscire dal campo per un problema fisico e si tratta di un risentimento muscolare alla coscia sinistra: "Dybala ha accusato un risentimento alla coscia quando ha calciato una punizione e poi si è fermato - le parole di Gasperini in conferenza stampa -. Vedremo domani, ma la sensazione è che sia una questione di giorni e non di più per recuperarlo".