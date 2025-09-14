ROMA-TORINO: le pagelle. SVILAR "Evita danni peggiori" 6,5 - DYBALA "Rimandato" 5 - KONE "Superficiale" 5

LAROMA24.IT - Quando perdi in casa e il tuo migliore in campo è il portiere da aggiungere rimane molto poco. Prestazione deludente della Roma, che perde in casa contro il Torino, fino a oggi apparso modesto. Steccano Koné e Dybala, tra i più attesi, con il francese colpevolmente leggero e superficiale in occasione del gol del Torino e l'argentino che passa 45' alla ricerca di un posto in campo. Il più vivo in attacco è Soulé, che però di testa spreca il gol del pari, dopo averlo sfiorato con il mancino. Gasperini oggi è tra i peggiori: le sue scelte tolgono tanto alla Roma e i cambi non danno indietro nulla.

SVILAR 6,5 - Santo Mile evita figuracce con delle parate che tengono in vita la Roma ed evita danni peggiori. Sul gol può poco, il resto (purtroppo) non dipende da lui.

HERMOSO 5,5 - Ordinato a lungo, poi perde di vista il tracciato e gli errori si moltiplicano. DAL 79' CELIK 5,5 SV

MANCINI 5,5 - Il Toro gioca lungo su Simeone e spesso il numero 23 ha avuto la peggio. In difficoltà costante, ma cerca di metterci una pezza alzandosi con coraggio. Non basta.

NDICKA 6 - Il più aggressivo e positivo del terzetto: attento e coraggioso sia in conduzione sia quando c'era da aggredire.

WESLEY 5,5 - Dalle sue parti si gioca molto, segno anche della sua vitalità, ma oggi il brasiliano non è mai riuscito a sfondare. Spuntato.

CRISTANTE 5,5 - Primo tempo di controllo per il numero 4, ma dal 45' rientra male. Impreciso con il pallone, in ritardo senza. Lascia troppo spazio a Simeone in occasione del gol. DAL 65' PISILLI 5,5 - Qualche giocata in verticale interessante, ma il saldo è comunque negativo: di testa ha un'occasione enorme e la spedisce dritta dritta tra le mani del portiere avversario. Timido.

KONE 5 - Dall'esaltazione con la Francia alla partita incolore in giallorosso. Prestazione negativa del francese, colpevole più di altri in occasione del gol subito: la sua leggerezza costa caro ai giallorossi: esattamente tre punti. Superficiale.

ANGELINO 5 - La Roma lo cerca poco, lui si propone ancora meno. La connessione sul centro-sinistra non funziona e il suo mancino non carbura. DALL'80' EL SHAARAWY SV

SOULE 5,5 - Le speranze della Roma pesano interamente sulle sue spalle, ma lui le usa come un mantello. Dal suo mancino nascono le cose più interessanti della produzione giallorossa, purtroppo non abbastanza. Qualcuno lo aiuti.

EL AYNAOUI 5,5 - Gasperini sorprende tutti, forse anche il nuovo giocatore giallorosso. I compiti non sono chiari e l'intesa con i compagni va costruita nel tempo. DAL 45' BALDANZI 5 - L'ingresso è frizzante, ma è tutto fumo e niente arrosto. Si muove tanto, produce poco.

DYBALA 5 - Gasp inverte il suo minutaggio e la scelta non paga. Della sua prestazione rimangono alcune brutte palle perse, un paio di giocate di prima e poco altro. 45' di poco o nulla. Rimandato. DAL 45' FERGUSON 5 - Le statistiche diranno +1 gara in giallorosso, ma la prestazione è stata impalpabile.

GASPERINI 5 - Male la terza. Dopo i sei punti su sei nelle prime due, per il nuovo tecnico giallorosso arriva una cocente delusione, la prima dell'anno, la prima in casa. Tatticamente osa, alza El Aynaoui e accentra Dybala: dopo 45' corre ai ripari e ammette l'errore, ma i cambi non portano nulla di buono. Toglie prima e non riesce ad aggiungere nulla poi: tutto sbagliato, come urla lo score finale, dall'inizio alla fine. Una lezione di cui fare tesoro.