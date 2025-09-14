Roma-Torino, CRISTANTE: "Ci è mancato il gol e la concentrazione per non prenderlo. Derby? Siamo carichi" (VIDEO)

La Roma cade a sorpresa allo Stadio Olimpico e perde 0-1 contro il Torino, incassando la prima sconfitta stagionale a causa della rete realizzata da Giovanni Simeone. Al termine della partita Bryan Cristante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le parole del calciatore giallorosso.

CRISTANTE A DAZN

Vi aspettavate questa partita? Cosa è mancato?

“È mancato il gol e la concentrazione per non prenderlo. Abbiamo approcciato bene, loro si sono abbassati subito. Quando subisci gol diventa difficile”.

Quanto siete vicini a quello che vuole Gasperini? Come l'hai ritrovato?

“L’ho trovato carico. Ci vuole un po’ di tempo, ma siamo a buon punto. Abbiamo fatto due buone partite. Anche oggi il nostro l’abbiamo fatto, ma dobbiamo essere più lucidi”.

Chi dei due centrocampisti deve accompagnare l’azione?

“Dipende dalla partita. Tutti i centrocampisti a turno si inseriscono, ma oggi era difficile perché loro erano bassi dietro”.

Come sta Dybala? Sei ottimista per il derby?

“Non so come sta Paulo. Per il derby siamo carichi. Dobbiamo metterci tutta la testa, non possiamo perdere le certezze per la partita di oggi. È una partita importante per noi e per tutta la città”.

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

"La partita l'abbiamo cominciata bene, poi quando vanno in gol e si abbassano diventa più difficile recuperarli".

Gli attaccanti non segnano, cosa manca?

"C'è ancora tanto da imparare nelle dinamiche del mister, ma la differenza la fanno gli ultimi centimetri, gli ultimi passaggi. Poi quando le giocate verranno automatiche faremo questo step. Quello è fondamentale, la parte finale ci manca un po'".

Gasperini vi chiede di occupare l'area avversaria?

"Sì, il mister vuole che i centrocampisti vadano in maniera alternata. Poi in certe partite diventa più difficile".

Quanto è importante il derby? Non hai mai segnato tra l'altro...

"Speriamo, se arrivasse sarei contentissimo soprattutto con una vittoria. Ma dobbiamo stare equilibrati, anche oggi abbiamo fatto una buona partita, domenica è fondamentale per noi e la città. Domani metteremo la testa al 100% sulla partita, ma la sconfitta di oggi non deve cambiare l'idea su di lui. Stiamo facendo un percorso".

Le sensazioni di giocare da capitano?

"La fascia è sempre un piacere indossarla, un onore. Il cambio? Il mister può cambiare, forze fresche fanno sempre bene, soprattutto quando fa così caldo".

Potresti magari tornare ad agire da trequartista come a Bergamo?

"Se ci sarà la possibilità mi farò trovare pronto. Siamo tanti giocatori, possiamo ruotare e provare diverse cose".

Sul gol di Simeone cosa non ha funzionato?

"Sicuramente qualcosa c'è stato perché abbiamo preso gol. Abbiamo preso un contropiede dopo una palla persa in attacco, dobbiamo stare tutti più attenti e aggressivi al limite dell'area. Poi Simeone ha fatto un gran gol".

Vi aspettavate questa gabbia creata di Baroni?

"Sì, sono stati bravi anche loro. Quando trovi squadre preparate e ben messe dietro non è facile, ma non devi subire gol perché poi diventa difficile recuperare".

CRISTANTE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Brucia sicuramente, ma abbiamo approcciato bene dal primo minuto. Abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere e poi è diventata dura recuperare, perché loro sono stati tanto bloccati dietro e faceva parecchio caldo. La partita si è complicata".

Siamo anche nel pieno del lavoro...

"Sì, sicuramente. L'atteggiamento è stato buono sin dal primo minuto, loro si sono messi subito dietro ed erano compatti. Non era facile trovare spazi e quando prendi gol si complica tutto".

Come approcciamo il derby?

"La approcciamo al 100%, non deve essere la partita di oggi a toglierci certezze ed energie. E' una partita fondamentale per noi e la prepariamo al 100% con la convinzione di fare bene".