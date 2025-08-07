Day after Aston Villa-Roma, squadra al lavoro davanti ai tifosi. Mercato: tramonta Echeverri, Ziolkowski a un passo e occhi su Eguinaldo

07/08/2025 alle 21:09.
whatsapp-image-2025-08-07-at-16-58-22

All'indomani della pesante sconfitta per 4-0 nell'amichevole contro l'Aston Villa, la Roma è subito tornata in campo e nel pomeriggio ha svolto una seduta di allenamento aperta ai tifosi: assenti Paulo Dybala ed Evan Ferguson, mentre Artem Dovbyk, Zeki Celik e Wesley hanno svolto lavoro extra. La buona notizia arriva da Evan Ndicka: il difensore centrale ivoriano si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato contro il Lens e sono state escluse lesioni.

Passando al mercato, tramonta la pista Claudio Echeverri: il Manchester City ha infatti rifiutato un'offerta dei giallorossi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni di euro. Nella lista del direttore sportivo Frederic Massara c'è Eguinaldo e, in attesa dei saldi della Premier League negli ultimi giorni di agosto, la società giallorossa punta a concludere tre acquisti e altrettante cessioni. Il nome più caldo è sicuramente Jan Ziolkowski, il quale è a un passo dalla Roma per 6 milioni più 1.5 di bonus e per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno 2030.

Infine l'amichevole contro l'Everton non sarà l'ultima dei giallorossi: il 16 agosto gli uomini di Gian Piero Gasperini sfideranno il NEOM allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone e i biglietti sono già in vendita.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - CROLLO ROMA: TRAVOLTA 4-0 DALL’ASTON VILLA

IL MESSAGGERO - ZIOLKOWSKI OK MA ARRIVA A FERRAGOSTO. PELLEGRINI, PRIME SIRENE DALLA PREMIER

IN THE BOX - #GASPERINIOUT

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: IL GALATASARAY PUNTA CELIK. CONTATTI NELLE PROSSIME SETTIMANE

CALCIOMERCATO ROMA, DALL’ARGENTINA: PER ECHEVERRI PROPOSTO UN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 33 MILIONI. NO DEL MANCHESTER CITY

ANGELINO: “L’ARABIA? LA MIA UNICA OPZIONE ERA LA ROMA, VOGLIO RESTARE IL PIÙ A LUNGO POSSIBILE. QUEST’ANNO NON POSSIAMO SBAGLIARE” (VIDEO)

LAROMA24.IT - L’AGOSTO POCO “AMICHEVOLE” DI GASPERINI: DAL 4-1 COL PARMA UN ANNI FA A QUELLI CONTRO UNION BERLINO E GETAFE. E AL GENOA I KO CON ENTELLA E PRO VERCELLI

RITIRO INGHILTERRA, SEDUTA APERTA AL PUBBLICO. OUT DYBALA E FERGUSON: LAVORO EXTRA PER DOVBYK, CELIK E WESLEY PRESENTI CIRCA 200 TIFOSI (FOTO E VIDEO)

CELIK: “A ROMA SONO FELICE, POTREI CHIUDERE LA CARRIERA QUI. DA DIFENSORE MI TROVO PIÙ A MIO AGIO” (VIDEO)

NDICKA, SOSPIRO DI SOLLIEVO: GLI ESAMI HANNO ESCLUSO LESIONI

PUNTO MERCATO: IN ATTACCO SI SEGUE EGUINALDO. PREVISTE TRE ENTRATE E TRE USCITE… IN ATTESA DEI SALDI DELLA PREMIER

CALCIOMERCATO ROMA: ZIOLKOWSKI A UN PASSO DAI GIALLOROSSI

RITIRO ROMA, IL 16 AGOSTO AMICHEVOLE CONTRO IL NEOM ALLO STIRPE DI FROSINONE: BIGLIETTI GIÀ IN VENDITA (COMUNICATO)

LR24