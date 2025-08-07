Day after Aston Villa-Roma, squadra al lavoro davanti ai tifosi. Mercato: tramonta Echeverri, Ziolkowski a un passo e occhi su Eguinaldo

All'indomani della pesante sconfitta per 4-0 nell'amichevole contro l'Aston Villa, la Roma è subito tornata in campo e nel pomeriggio ha svolto una seduta di allenamento aperta ai tifosi: assenti Paulo Dybala ed Evan Ferguson, mentre Artem Dovbyk, Zeki Celik e Wesley hanno svolto lavoro extra. La buona notizia arriva da Evan Ndicka: il difensore centrale ivoriano si è sottoposto agli esami strumentali in seguito all'infortunio rimediato contro il Lens e sono state escluse lesioni.
Passando al mercato, tramonta la pista Claudio Echeverri: il Manchester City ha infatti rifiutato un'offerta dei giallorossi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni di euro. Nella lista del direttore sportivo Frederic Massara c'è Eguinaldo e, in attesa dei saldi della Premier League negli ultimi giorni di agosto, la società giallorossa punta a concludere tre acquisti e altrettante cessioni. Il nome più caldo è sicuramente Jan Ziolkowski, il quale è a un passo dalla Roma per 6 milioni più 1.5 di bonus e per lui è pronto un contratto fino al 30 giugno 2030.
Infine l'amichevole contro l'Everton non sarà l'ultima dei giallorossi: il 16 agosto gli uomini di Gian Piero Gasperini sfideranno il NEOM allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone e i biglietti sono già in vendita.
