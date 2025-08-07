Calciomercato Roma: Ziolkowski a un passo dai giallorossi

Jan Ziolkowsi è un passo dalla Roma. I giallorossi sono vicini a mettere a segno un colpo in prospettiva per rinforzare la difesa. Il difensore polacco, come riferito dal giornalista sul proprio sito ufficiale, è ormai a un passo dai giallorossi.

Conferme anche da parte di Fabrizio Romano: accordo totale sul contratto del difensore, ora l'accordo è alle fasi finali con il Legia. Due club hanno cercato l'inserimento, ma Ziolkowski voleva solo la Roma.