Calciomercato Roma: Ziolkowski a un passo dai giallorossi

Jan Ziolkowsi è un passo dalla Roma. I giallorossi sono vicini a mettere a segno un colpo in prospettiva per rinforzare la difesa. Il difensore polacco, come riferito dal giornalista sul proprio sito ufficiale, è ormai a un passo dai giallorossi.
(gianlucadimarzio.com)
Conferme anche da parte di Fabrizio Romano: accordo totale sul contratto del difensore, ora l'accordo è alle fasi finali con il Legia. Due club hanno cercato l'inserimento, ma Ziolkowski voleva solo la Roma.
??❤️ Two clubs tried to enter the race for Jan Ziolkowski in the last 24h but the Polish defender only wants AS Roma.
Contract now fully agreed with his agents, deal at final stages with Legia Warsaw.
All set to be done soon, 4 days after exclusive news on Monday. ??? pic.twitter.com/uypa8CufTX
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2025