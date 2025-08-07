LIVE - Ritiro Roma, seduta aperta al pubblico. Out Dybala e Ferguson: lavoro extra per Dovbyk, Celik e Wesley. Presenti circa 200 tifosi (FOTO e VIDEO)

DAL ST. GEORGE'S PARK MDR - Dopo l'amichevole persa contro l'Aston Villa, la Roma torna a lavorare questo pomeriggio al St. George's Park. Alle ore 15 locali (le 16 italiane) la squadra di Gasperini scenderà in campo per una seduta aperta al pubblico. LAROMA24 seguirà in diretta l'allenamento.
LIVE
17:20 - Lavoro extra sul campo per Dovbyk, Celik e Wesley.
17:12 - Per il gruppo inizia una partitella sotto una pioggia battente. Squadra rossi: Vasquez, Zelezny, Ghilardi, Kumbulla, Reale, Pisilli, Salah-Eddine, Romano. Squadra bianca: Svilar, Rensch, Cristante, Baldanzi, Cherubini, El Shaarawy, Soulé.
17:05 - Proseguono le esercitazioni agli ordini di mister Gasperini. Foto e autografi con i tifosi presenti per i giocatori impegnati nel lavoro di scarico.
17:00 - Si allenano a parte Hermoso, Dovbyk, Mancini, Wesley, Angelino, Konè, Celik ed El Ayanoui. Calcio tennis per Konè ed El Aynaoui, che sfidano Wesley ed Angelino
16:40 - Si passa ora ad un'attivazione con la palla, con esercizi di "dai e vai". "Anche chi non ha la palla si muova", le indicazioni di Gritti, vice di Gasperini.
16:35 (15:35 locali) - La squadra scende in campo ora. Si parte con un'attivazione atletica sotto una pioggia battente. Out Paulo Dybala ed Evan Ferguson.
16:20 (15:20 locali) - La squadra si trova in questo momento in sala video, a breve scenderà in campo per l'allenamento. Nel frattempo presenti già 200 tifosi.