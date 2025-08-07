Calciomercato Roma, dall'Argentina: per Echeverri proposto un prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni. No del Manchester City

Arrivano novità per quanto riguarda la trattativa tra Roma e Manchester City per Claudio Echeverri. Come scrivono dall'Argentina, infatti, i Citizens hanno rifiutato l'ultima offerta giallorossa. La Roma aveva messo sul piatto un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto a favore del City. Resta incerto, dunque, il futuro dell'ex talento del River Plate.