Calciomercato Roma, dall'Argentina: per Echeverri proposto un prestito con obbligo di riscatto a 33 milioni. No del Manchester City

Arrivano novità per quanto riguarda la trattativa tra Roma e Manchester City per Claudio Echeverri. Come scrivono dall'Argentina, infatti, i Citizens hanno rifiutato l'ultima offerta giallorossa. La Roma aveva messo sul piatto un prestito annuale con obbligo di riscatto fissato a 33 milioni e controriscatto a favore del City. Resta incerto, dunque, il futuro dell'ex talento del River Plate.

?[EXCLUSIVO] Manchester City rechazó la oferta de la Roma por Claudio Echeverri.

*️⃣Era un préstamo por un año con obligación de compra de €33M, que incluía una cláusula de repesca para los ingleses. Aún no está claro el futuro del "Diablito". pic.twitter.com/o5FcoM5XTE — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 7, 2025