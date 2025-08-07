Ritiro Roma, il 16 agosto amichevole contro il NEOM al Benito Stirpe di Frosinone: biglietti già in vendita (COMUNICATO)

Si arricchisce di un impegno il calendario pre-campionato della Roma di Gasperini. Come comunicato dalla società giallorossa sul sito ufficiale, il 16 agosto al Benito Stirpe di Frosinone i giallorossi affronteranno il Neom Sports Club. I biglietti sono già in vendita.
"C'è un nuovo impegno precampionato per la Roma di Gian Piero Gasperini!
Sabato 16 agosto alle ore 17:00, presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone, i giallorossi affronteranno in amichevole il Neom Sports Club.
Guidato oggi dall'allenatore francese Christophe Galtier, il Neom S.C. è una delle realtà emergenti del calcio saudita, protagonista negli ultimi anni di una crescita rapida e ambiziosa, culminata la scorsa stagione nella conquista del suo primo titolo nella Saudi Pro League.
Per la Roma sarà l'ultimo test prima dell'esordio in campionato, in agenda sabato 23 agosto all'Olimpico con il Bologna.
L’organizzatore comunica che a partire dalle ore 19:30 del 7 Agosto 2025 sarà possibile acquistare i biglietti a questo link".
(asroma.com)