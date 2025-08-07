Ziolkowski ok ma arriva a Ferragosto. Pellegrini, prime sirene dalla Premier

I tifosi della Roma hanno iniziato a popolare l'Inghilterra. Ieri 450 erano presenti al Bescot Stadium, mentre oggi oltre 400 assisteranno all'allenamento a porte aperte al Saint George's Park. La squadra avrà a disposizione la mattinata libera e scenderà in campo nel pomeriggio intorno alle 15. Non ci sarà Dybala che svolgerà ancora una volta differenziato. Spera di tornare in gruppo Ndicka che è ancora alle prese con un risentimento muscolare rimediato contro il Lens. Domani il saluto a Burton Upon Trent e in serata la partenza verso Liverpool, dove sabato i giallorossi affronteranno l'Everton nella nuova casa dei Toffees. Per l'inaugurazione dell'impianto è prevista anche la presenza di Dan e Ryan Friedkin. [...] Chi non mancherà sicuramente saranno i tifosi della Roma. Già staccati circa 900 biglietti. Un'altra ondata d'amore, anche oltremanica.

Frederic Massara nella mattinata di ieri ha lasciato la Capitale ed ha raggiunto la squadra in Inghilterra. Procede la trattativa per Ziolkowski che ha già detto sì ai giallorossi ed è pronto a firmare il contratto fino al 2030, ma restano dei dettagli da limare con il Legia Varsavia. L'offerta da 6 milioni più 1,5 milioni di bonus è stata presentata ma la fumata bianca non è ancora arrivata (distanza di 500mila euro). [...] Più probabile arrivi a metà agosto dopo i preliminari di Europa League del Legia (7 e 14 agosto). Il ds una volta arrivato a Birmingham ha preferito non parlare di mercato con i cronisti presenti: "Echeverri? Nessuna novità". Continua la trattativa con il Manchester City che però non ha ancora aperto all'inserimento del diritto di riscatto. [...]

Rimane in uscita Artem Dovbyk. Il Villarreal ha chiesto informazioni ma non si è avvicinato alla richiesta di 40 milioni della Roma. Gli spagnoli hanno proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Troppo poco per i giallorossi che non vogliono svendere il giocatore. In caso di addio in pole per sostituirlo c'è Krstovic. Il sogno di Gasperini è Hojlund ma c'è il forte pressing del Milan. Sirene inglesi per Lorenzo Pellegrini. Il contratto scade nel 2026 e non ci sono stati contatti per il rinnovo del contratto. Il Bournemouth di Tiago Pinto ha chiesto informazioni, ma l'ingaggio per il momento rappresenta un ostacolo insormontabile. Su di lui anche il Crystal Palace. Le strade potrebbero dividersi prima della scadenza del contratto ma offerte ufficiali a Trigoria non sono arrivate. Tra i giocatori che potrebbero salutare c'è anche Rensch, che non ha convinto appieno Gasperini. Ieri al Bescot Stadium era presente l'agente del terzino.

