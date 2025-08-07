Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray punta Celik. Contatti nelle prossime settimane

Il futuro di Zeki Çelik potrebbe essere di nuovo in Turchia. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il terzino destro della Roma, il cui contratto con il club giallorosso scadrà tra un anno. La dirigenza del club di Istanbul avrebbe intenzione di sedersi al tavolo con la Roma nelle prossime settimane per avviare una trattativa ufficiale per il trasferimento.

Alla base dell'interesse del Galatasaray ci sarebbe una precisa necessità legata al regolamento del campionato turco sul numero di giocatori stranieri in rosa. Il club è infatti alla ricerca di un giocatore di nazionalità turca per rinforzare la corsia di destra e il profilo di Çelik, esperto e nazionale del suo paese, viene considerato l'opzione ideale. La situazione contrattuale del giocatore potrebbe favorire l'operazione.