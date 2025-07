Wesley day: il terzino accolto a Fiumicino da un centinaio di tifosi. Si complica la pista Deossa, il Besiktas torna alla carica per Dovbyk

La giornata giallorossa è iniziata con l'arrivo di Wesley a Fiumicino intorno alle ore 6 e ad accoglierlo c'erano oltre 100 tifosi. Il terzino brasiliano si è subito sottoposto alle visite mediche e ora si attende l'ufficialità dell'acquisto.

Intanto il direttore sportivo Frederic Massara è molto attivo sul mercato e sta lavorando alle cessioni di Saud Abdulhamid (direzione Tolosa) e Pietro Boer (titolo definitivo alla Juve Stabia). In bilico anche il futuro di Artem Dovbyk, tornato nel mirino del Besiktas dopo l'interesse di inizio estate.

In entrata è sempre più vicino Daniele Ghilardi, il quale non è stato convocato dall'Hellas Verona per l'amichevole contro la Virtus Arena. Si allontana, invece Nelson Deossa: il Betis è in vantaggio e una delegazione del club spagnolo si è recata in Messico per chiudere l'accordo con il Monterrey.

