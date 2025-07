Stoccate e frecciatine: cosa vuole Gasperini dai Friedkin (nonostante i 4 colpi già fatti)

“Quanti giocatori servono ancora? Fate la conta tra cessioni e assenti per infortuni, l’aritmetica non è un’opinione”. Gasperini non arretra di un centimetro. Nonostante gli arrivi in serie di El-Aynaoui, Ferguson, Wesley e quello ormai prossimo di Ghilardi. Il tecnico si aspetta ancora molto dal mercato per costruire una Roma che possa sostenere le tre competizioni e far ritorno in Champions. [...] Ma tra uscite e assenze mancano altri cinque elementi senza contare che sono vicini a fare le valigie anche Gollini, Kumbulla, Saud, Cherubini e forse Salah-Eddine.

In difesa dando per scontata, al momento, la permanenza di Hermoso serve un altro centrale per completare il pacchetto in cui i titolari saranno Mancini, Ndicka e Ghilardi. A Massara piace Cresswell del Tolosa, ma nelle ultime ore ci si è informati anche sulla situazione Alexander Djiku. Il difensore centrale ghanese, classe 1994, è in scadenza di contratto nel 2026 con il Fenerbahce e sembra essere in uscita. A centrocampo Gasp si aspetta almeno un altro arrivo. Capitolo esterni: anche qui Gasp vorrebbe una soluzione in più a sinistra considerati i dubbi su Salah-Eddine.

Ma il vero colpo dovrebbe arrivare sulla trequarti sinistra. Igor Paixao è uno degli obiettivi, ma il Leeds ha messo la freccia. Graditi anche i profili di Tzolis del Bruges e Nusa del Lipsia. Un altro profilo monitorato è quello di Fabio Silva in uscita dal Wolverhampton e reduce da una buona stagione in prestito al Las Palmas. [...]

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE