Verona-Virtus Arena: out Ghilardi

Niente amichevole per Daniele Ghilardi. Il centrale del Verona, vicino a vestire la maglia giallorossa in questa sessione di calciomercato, non prenderà parte al test che la squadra di Paolo Zanetti affronterà alle 17.30 contro la Virtus Arena. Il difensore classe 2003 non figura né tra i titolari né tra i giocatori in panchina convocati per l'ultima amichevole del ritiro estivo gialloblù.

HELLAS VERONA: Montipò, Frese, Ebosse, Valentini, Sarr, Niasse, Giovane, Bernede, Suslov, Nunez, Tchatchoua.

A disposizione: Perilli, Tonioli, Magro, Oyegoke, Calabrese, Agbonifo, Mitrovic, Vermesan, Livramento, Fallou, Yellu, Slotsager, Kastanos, De Battisti, Szimionas, Charlys, Ajayi, Cisse.

(hellasverona.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE