Arrivato nella scorsa stagione in giallorosso, Saud Abdulhamid potrebbe lasciare la Capitale in questa finestra estiva di calciomercato. L'esterno destro piace al Tolosa e, secondo le informazioni del giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, sono in corso le trattative tra la Roma e il club francese per Saud.

تولوز مهتمة بسعود عبد الحميد، والمفاوضات جارية. pic.twitter.com/ajhN1n0b1i — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 27, 2025