Calciomercato Roma, la Juve Stabia non si ferma ai prestiti di Mannini e Reale: in arrivo anche Boer a titolo definitivo

La Juve Stabia è scatenata sul mercato e continua a fare la spesa in casa Roma. La società campana è pronta a mettere a segno un altro acquisto a tinte giallorosso dopo essersi assicurata Filippo Reale e Mattia Mannini con la formula del prestito secco. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, è in arrivo anche il portiere Pietro Boer e il trasferimento avverrà a titolo definitivo.

.@ssjuvestabiaspa, tris di acquisti dalla @OfficialASRoma. Non solo Filippo Reale e Mattia Mannini in prestito secco: arriva anche Pietro Boer a titolo definitivo — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 27, 2025