Roma: Wesley è atterrato a Fiumicino (FOTO e VIDEO)

Il terzo acquisto estivo della Roma targata Gasperini-Massara è Wesley. Il brasiliano proveniente dal Flamengo è sbarcato pochi minuti fa a Fiumicino, accolto da alcuni dirigenti giallorossi e da una serie di tifosi, che malgrado l'orario non proprio comodo si sono comunque ammassati in aeroporto per dare il loro caloroso benvenuto al terzino verdeoro. Ora Wesley è diretto a Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche.