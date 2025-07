Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Besiktas riprende i contatti per Dovbyk. L'ucraino è l'obiettivo principale dei bianconeri

Il Besiktas è alla ricerca di un nuovo attaccante da affiancare a Tammy Abraham e potrebbe guardare ancora in casa della Roma. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse per Mehdi Taremi, ma l'allenatore Ole Gunnar Solskjaer vuole un giocatore più giovane e sta pensando ad Artem Dovbyk. La società turca si era già interessata al centravanti ucraino a inizio mercato e aveva avviato dei colloqui, ma ora sembra essere tornata alla carica e ha ripreso i contatti. Il Besiktas considera l'attaccante classe '97 l'obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo.

(fotospor.com)

