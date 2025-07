Calciomercato Roma, dalla Colombia: delegazione del Betis in Messico per chiudere l'accordo per Deossa

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista da regalare a Gian Piero Gasperini e tra i nomi più caldi c'è Nelson Deossa del Monterrey. Il classe 2000 è seguito da numerosi club e al momento il Betis sembra il più attivo. Come rivelato dal giornalista Pipe Sierra, la società spagnola sta accelerando per chiudere la trattativa e, come confermato proprio dal Monterrey, una delegazione andalusa raggiungerà il Messico nella giornata odierna per trovare l'accordo definitivo. Deossa rappresenta la priorità del Betis per il centrocampo.

? Exclusiva: #RealBetis acelera por el fichaje de Nelson Deossa (25). Confirman desde #Monterrey que una delegación del equipo español viaja hoy a México para buscar cerrar la contratación del colombiano ?? ? El mediocampista es la prioridad para el conjunto sevillano pic.twitter.com/R6kumjiTIw — Pipe Sierra (@PSierraR) July 27, 2025

Come aggiunto dalla giornalista Eleonora Trotta di calciomercato.it, arrivano conferme sulla forte accelerazione degli spagnoli per Deossa con l'obiettivo di bruciare la folta concorrenza.