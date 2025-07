Wesley quel che costi: è l’acquisto più pesante extraUE della storia della Roma. Superati Gerson, Lamela e Samuel

LAROMA24.IT - Gasperini ha finalmente l'esterno che sognava di scartare da un anno. Già nell'agosto del 2024, infatti, Wesley Vinícius França Lima stava per sbarcare a Bergamo prima che le bizze del Flamengo facessero saltare i ganci della pazienza dei Percassi che un paio di giorni dopo bonificarono la cifra sul conto del Torino per avere Bellanova.

Un anno dopo Gasperini, nella propria lista dei desideri, ha mantenuto un posto in cima per l'esterno brasiliano classe 2003 che, rispetto a 11 mesi fa, ha visto crescere il proprio valore fino a 25 milioni più bonus. Una cifra che la Roma non aveva mai pagato per acquistare un giocatore fuori dall'Europa.

Spingendo finalmente più in basso il ricordo di Gerson, fin qui sul trono degli acquisti più onerosi della storia romanista per calciatori extraUE. Quei 18,5 milioni per cui il Fluminense non pare aver mostrato tutt'oggi significative scuse a 9 anni dall'affare. E, di conseguenza, è scivolato al terzo posto chi invece ha lasciato una traccia nitida nella storia romanista: Walter Samuel, arrivato nel 2000 per 34 miliardi di lire, all'epoca convertibili in circa 17,5 milioni di euro. Col peso dell'inflazione, oggi, quella cifra varrebbe 27 milioni di euro, ancora superiore rispetto al costo di Wesley. Il difensore argentino era stato avvcinato, nel 2011, da Erik Lamela, con cui Sabatini sintetizzò le proprie intenzioni all'arrivo a Roma pagandolo 17 milioni di euro, comprensivi di bonus e oneri d'imposte che facevano lievitare il prezzo base di 12 milioni.

L'alternanza tra colpi e flop, per gli arrivi dal Sudamerica, è praticamente continua: il nome di Vina, l'ultimo acquisto extraUE della Roma, fa ancora sentire l'eco dei 13 milioni di euro più bonus con cui i giallorossi lo prelevarono dal Palmeiras nel 2021. Nel 2016, però, a 8 milioni arrivava nell'indifferenza più o meno generale Alisson. Ancora meno, 5,7 milioni più 1,5 pagati un anno prima per il prestito, bastarono per portar via Marquinhos dal Corinthians nel 2012. Lo stesso anno in cui, sempre dal Corinthians, arrivò Castan per 5 milioni. Nella lista, poi, manciate di giocatori pescati sognando l'affare. A volte sorridendo, come con Doni o Julio Sergio, altre volte digrignando i denti, come per Adriano, Goicoechea o Piris.

2021 Vina dal Palmeiras 13 milioni di euro più bonus più percentuale

2018 Fuzato dal Palmeiras per 500mila euro

2016 Gerson dal Fluminense per 18,5 milioni di euro

2016 Alisson dall’Internacional per 8 milioni di euro

2015 Paredes dal Boca Juniors per 6 milioni di euro

2015 Ponce dal Newell’s per 4,5 milioni di euro

2014 Kevin Mendez dal Penarol per 1,8 milioni

2014 gennaio Toloi in prestito dal San Paolo per 500mila euro

2012 Marquinhos dal Corinthians per 5,7 milioni dopo 1,5 milioni per il prestito

2012 Castan dal Corinthians per 5 milioni

2012 Marquinho dal Fluminense per 3,5 milioni

2012 Piris dal Maldonado 0,7 milioni per prestito

2012 Goicoechea dal Danubio 0,1 milioni per prestito

2011 Lamela dal River Plate per 17 milioni

2011 Nico Lopez dal Naciola per 0,8 milioni

2010 Guillermo Burdisso dal Rosario Central per 0,5 prestito

2010 Adriano dal Flamengo a titolo gratuito

2006 Alvarez dal Penarol per 0,4 milioni

2006 Julio Sergio dallo Juventude per 0,4 milioni

2005 Doni dallo Juventude per 18mila euro

2004 Felipe in prestito dallo Juventude B

2003 Mancini gratuito dall’Atletico Mineiro

2001 Cejas dal Newell’s a 0,83 milioni

2000 Samuel dal Boca Juniors per 20,8 milioni

2000 Guigou dal Nacional per 4 milioni