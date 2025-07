Roma-UniPomezia 9-0: poker di Ferguson. Mercato: monitorato Elmas, si avvicina Ghilardi, per Wesley siamo ai dettagli

La Roma di Gian Piero Gasperini prosegue la sua preparazione estiva superando per 9-0 l'UniPomezia nella seconda amichevole disputata a Trigoria. Subito in rete i due nuovi arrivati: Neil El Aynaoui ed Evan Ferguson. L'irlandese ne fa addirittura 4, mentre, gli altri gol sono stati siglati da Dybala, Baldanzi, Arena e Celik. Ottima risposta da parte di tutti i giocatori e altra vittoria che può dare fiducia a tanti elementi in vista dell'inizio di stagione.

Non resta fermo, invece, il calciomercato in entrata. Il direttore sportivo Frederic Massara, si sta muovendo per rinforzare il reparto difensivo. La Roma, infatti, ha accelerato la trattativa con l'Hellas Verona per Daniele Ghilardi. I giallorossi hanno recapitato agli scaligeri un'offerta da 10 milioni di euro più bonus e le parti si stanno avvicinando. Intanto, il club veneto si è tutelato acquistando già il suo sostituto: Unai Nunez del Celta Vigo. Massara vorrebbe regalare a Gasperini anche un nuovo trequartista di fantasia ed il nome individuato è quello di Eljif Elmas in uscita dal Lipsia. La valutazione del club tedesco è di circa 15 milioni di euro.

Siamo ai dettagli, invece, per quel che riguarda la trattativa con il Flamengo per Wesley Franca. I brasiliani hanno accettato l'offerta di 25 milioni di euro più bonus fatta dalla Roma e adesso si attende solo che il club dia il via libera al calciatore. Prima, però, bisognerà attendere che Emerson Royal, che sbarcherà domani e che è stato scelto come sostituto di Wesley, superi le visite mediche con il Flamengo. Il calciatore freme per trasferirsi in Serie A e la Roma sta facendo di tutto per anticipare i tempi.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL MESSAGGERO - ARRIVA WESLEY, SPUNTANO BERNAL E TZOLIS. OGGI TEST CON L'UNIPOMEZIA: C'È FERGUSON

IL TEMPO - ANGELINO TUTTO GAS

LA REPUBBLICA - ROMA, ATTESA PER WESLEY. GOLLINI TORNA DA GASP E EL SHA PIACE IN TURCHIA

CORSERA- "GIOVANI PIMPANTI E FORTI". PISILLI RISPONDE AI DESIDERI DI GASP

L'IDENTIKIT: CHI È MARC BERNAL? DALLA FIDUCIA DI FLICK E I COMPLIMENTI DI GUARDIOLA FINO AL CROCIATO, ECCO IL "NUOVO BUSQUETS" (VIDEO)

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: GHILARDI, PARTI SEMPRE PIÙ VICINE. I GIALLOROSSI OFFRONO 10 MILIONI, NUOVI CONTATTI IN GIORNATA

ROMA-CANNES: AMICHEVOLE AL TRE FONTANE IL 31 LUGLIO. BIGLIETTI IN VENDITA DALLE 16:00 DI OGGI

CALCIOMERCATO ROMA: TRA I NOMI MONITORATI C'È ANCHE ELMAS, COSTA 15 MILIONI

ROMA-UNIPOMEZIA 9-0: POKER DI FERGUSON, IN GOL DYBALA, EL AYNAOUI, CELIK, BALDANZI E ARENA (FOTO)

ROMA-UNIPOMEZIA, SVILAR: "ORGOGLIOSO DEL RINNOVO. DI GASP MI COLPISCE IL LAVORO, PUNTIAMO ALLA CHAMPIONS" (FOTO E VIDEO)

LIVE - CALCIOMERCATO ROMA: CLUB AI DETTAGLI PER WESLEY. DOMANI EMERSON ROYAL IN BRASILE PER LE VISITE CON IL FLAMENGO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24