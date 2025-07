ROMA-UNIPOMEZIA 2-0 (7' e 18' Ferguson): segui in tempo reale. Doppietta di Ferguson

Dopo il Trastevere a Trigoria arriva l'UniPomezia, formazione di Serie D. Al Fulvio Bernardini, alle 17.30, va in scena il secondo test durante il ritiro estivo della Roma agli ordini di Gian Piero Gasperini, prima dell'amichevole con il Kaiserslautern in programma sabato. Prima volta in campo con la maglia della Roma per i nuovi acquisti: senza Dovbyk, spazio a Ferguson dall'inizio mentre El Aynaoui parte dalla panchina. Il capitano di oggi è Stephan El Shaarawy: per la seconda volta Gasperini sceglie il capitano per militanza.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar; Rensch, Mancini, Hermoso; El Shaarawy (C), Cristante, Koné, Soulé; Pisilli; Dybala, Ferguson.

A disp.: Zelezny, Boer, Saud, Angeliño, Baldanzi, Darboe, El Aynaoui, Mannini, Ndicka, Kumbulla, Romano, Celik, Arena, Cherubini.

All.: Gasperini.

UNIPOMEZIA: Cipriani, Morelli, Villa, Bordi, Suffer, Ippoliti, Denis Manu, Bianco, Petrella, Mokulu, Amadio.

A disp.: Tonelli, Jordan, Imbriola, Gerini, Pettorossi, Peluso, Esposito, Nunes, Colau, Attili, Della Pietra.

All.: Casciotti.

Reti: 7' e 18' Ferguson.

LA CRONACA DELLA PARTITA

PRIMO TEMPO

18' - Gol di Fersuson. Lancio di Cristante in campo aperto per l'attaccante che mette giù palla, si invola verso l'area avversaria e in area libera il destro che si infila sotto la traversa.

16' - Azione pericolosa sull'out di destra di Soulé, si inserisce Ferguson che viene rimpallato e poi anche Pisilli viene bloccato dall'uscita del portiere.

7' - Gol di Ferguson. Da calcio d'angolo Dybala serve per il colpo di testa di Ferguson: l'attaccante svetta sul primo palo e beffa il portiere avversario.