Arriva Wesley, spuntano Bernal e Tzolis. Oggi test con l'UniPomezia: c'è Ferguson

Non è ancora la rosa che ha in mente, ma i pezzi iniziano ad incastrarsi. Prima El Aynaoui, poi Ferguson, ora è il turno dell'uno-due Wesley e Ghilardi. [...] Questa notte il brasiliano ha giocato la sua ultima partita con il Flamengo contro il Bragantino. Ora è pronto ad arrivare in Italia. La Roma lo attende nelle prossime 48 ore e stavolta non dovrebbero essere ulteriori slittamenti. [...] E anche per Ghilardi le parti si sono avvicinate. Roma e Verona stanno limando le ultime divergenze sulla base fissa (che si aggira tra i 10 e gli 11 milioni) e i bonus annessi: la formula sarà quella del prestito con obbligo di riscatto.

Ma la Roma non si ferma qui e Massara si è interessato anche al 18enne Bernal, baby prodigio del Barcellona, reduce da un anno di stop dopo un infortunio al legamento crociato anteriore. [...] Offerto da intermediari l'ala del Bruges, il greco Tzolis (che piace anche al Bologna), 16 reti nell'ultima stagione. Il club belga chiede però 25 milioni. [...] Ieri intanto la Roma ha ufficializzato il centravanti irlandese. [...] Oggi è atteso in campo contro l'UniPomezia, neopromosso in serie D. Al test parteciperà anche l'altro nuovo acquisto El Aynaoui che ieri insieme all'irlandese ha partecipato per la prima volta alla seduta insieme ai nuovi compagni. [...]

