DE SANTIS: "Accelerata? C'è stata, ma era pianificata" - MANGIANTE: "Perché il Barcellona dovrebbe dare un giocatore di assoluto valore come Bernal alla Roma?"

L'Atalanta con Gasp ha avuto una forte evoluzione. Chi sarà il Pasalic nella Roma non lo so, attualmente non lo vedo in rosa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

Quando prendi un allenatore come Gasperini devi fargli un mercato secondo le sue caratteristiche. È giusto che la Roma acceleri su certi giocatori, anche spendendo qualche milione in più (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5 - Mattino - Sport e News)

Per me Wesley sarà chiuso prima del weekend. Non voglio pensare a colpi di scena. Nel weekend mi aspetto anche Ghilardi. Accelerata? C'è stata, ma era pianificata. Oggi Gasperini parlerà di nuovo con i giornalisti, vediamo cosa dirà (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Perché il Barcellona dovrebbe dare un giocatore di assoluto valore come Bernal alla Roma? Io non ci credo. Cristante me lo terrei come jolly di centrocampo, sempre titolare no. Nelle prossime settimane potrebbe riaccendersi il mercato per Angelino (ANGELO MANGIANTE, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Dando Wesley e Ghilardi per fatti, esterno d'attacco e centrocampista sono i due ruoli su cui ci si andrà a concentrare. Per me se escono due contratti pesanti come Kumbulla ed Hermoso può arrivare qualcun altro in difesa a fine mercato (FILIPPO BIAFORA, Radio Manà Manà Sport Roma, 90.9)