Angelino tutto gas

IL TEMPO (F. BIAFORA) - A giugno era con le valigie in mano, pronto a partire per Parigi per firmare con gli arabi dell'Al-Hilal. Adesso Angelino sta invece spingendo sul pedale dell'acceleratore per convincere in pieno Gasperini. L'esterno spagnolo, che come tutto il resto della rosa non ha mai smesso di allenarsi durante le vacanze, si è presentato in buona forma a Trigoria per il raduno. Ma dopo più di una settimana di lavoro gli effetti del lavoro con l'ex tecnico dell'Atalanta sono ancora più visibili sullo status fisico di diversi membri della squadra, compreso il terzino sinistro, tirato a lucido come non mai. Angelino ha infatti tutta l'intenzione di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, dove ha contribuito con gol, assist ed incursioni sulla fascia all'incredibile rimonta della formazione di Ranieri.

Le sirene d'addio sono state messe in fretta da parte: il mancato trasferimento in Arabia Saudita (la Roma avrebbe incassato 26 milioni complessivi e lui una decina di stipendio all'anno) non lo ha turbato più di tanto, visto che la possibilità di cessione si era materializzata improvvisamente, senza che lui avesse manifestato voglia di lasciare l'Italia. L'Al Hilal, nonostante un accordo già concluso, ha deciso alla fine di prendere tempo ed aspettare Theo Hernandez. Poi arrivato alla corte di Inzaghi. Per Angelino, già durante il break estivo, è diventato quindi chiaro che il suo destino - a meno di altre offerte da capogiro - sarebbe stato ancora giallorosso, prolungando la sua avventura iniziata nel mercato invernale del 2024. Ora il classe 1997, che con la famiglia si trova più che bene nella Capitale, ha innescato da subito il turbo e nelle amichevoli estive (oggi alle 17.30 la sfida con l'UniPomezia) vuole conquistare del tutto Gasp. Che vorrebbe lavorare al più presto avendo i due esterni titolari a disposizione.

Il tecnico piemontese è smanioso di avere con sé anche Wesley oltre allo spagnolo, per iniziare a provare e riprovare i movimenti delle catene laterali, uno dei maggiori punti di forza della sua Atalanta nel corso degli anni. Il terzino destro è stato convocato dal Flamengo per il match disputato questa notte contro il Bragantino ed è in attesa che arrivi la fumata bianca in modo da imbarcarsi da Rio alla volta dell'Italia. Le due società hanno infatti trovato da giorni l'equilibrio economico (25 più bonus) e il tassello mancante è quello del sostituto: i brasiliani ieri sera si sono inseriti in maniera importante per Emerson Royal del Milan, superando il Besiktas. Se l'affare si completerà, la strada per Wesley alla Roma sarà spianata.

In attesa che si sblocchi la situazione, la Roma continua il pressing per Ghilardi, con il Verona che sta mantenendo alte le proprie richieste. Capitolo portieri. E' saltata la cessione in prestito secco di Gollini alla Cremonese per problemi d'ingaggio, con l'emiliano che ieri pomeriggio era di nuovo a Trigoria per gli allenamenti. E' stato invece ufficializzato il giovane Zelezny, che sarà il terzo estremo difensore. Per lui quattro anni di contratto con opzione per un'ulteriore stagione. Nel frattempo la Roma continua la ricerca di un main sponsor per la maglia dopo la fine dell'accordo con Riyadh Season. Che però è destinato a restare comunque nella galassia giallorossa, con un'intesa imminente per rimanere come uno dei partner principali della società (senza comparire più sulle divise).