Tra i profili che la Roma segue per il ruolo di seconda punta c'è anche Eljif Elmas. Il macedone ha concluso la scorsa stagione con la maglia del Torino, e non disdegnerebbe tornare in Italia. La valutazione che il Lipsia fa del classe '99 ex Napoli è compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro.

