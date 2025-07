Calciomercato Roma: accordo sempre più vicino per Ghilardi

Si avvicina a grandi passi il nuovo rinforzo per la difesa della Roma di Gian Piero Gasperini. Come scrive l'esperto di mercato Fabrizio Romano su X infatti avanza spedita la trattativa con il Verona per l'approdo in giallorosso di Daniele Ghilardi. L'accordo sarebbe ormai sempre più vicino e il giocatore avrebbe già detto sì all'approdo nella Capitale.

??? Negotiations between AS Roma and Verona for Daniele Ghilardi are advancing.

Agreement getting closer for the centre back who already said yes to AS Roma. pic.twitter.com/Ejs1J40cxi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025