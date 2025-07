Calciomercato Roma: Emerson Royal ha detto sì al Flamengo. Attesa oggi la chiusura per far partire Wesley a Roma

Potrebbe essersi sbloccata definitivamente la trattativa tra la Roma e il Flamengo per Wesley. Come scrive l'esperto di calciomercato Fabrizio Romano infatti il club brasiliano avrebbe trovato in Emerson Royal del Milan il suo sostituto, col giocatore che avrebbe già detto di sì a questa destinazione. Si attende quindi oggi la chiusura che permetterebbe poi a Wesley di approdare alla corte di Gian Piero Gasperini.

??⚫️ Emerson Royal said yes to the proposal received from Flamengo!

Flamengo now expected to seal Emerson deal with AC Milan today as talks are well advanced.

…and Wesley, to AS Roma. ??? pic.twitter.com/x9Xkkhowc8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2025