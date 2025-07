Roma, attesa per Wesley. Gollini torna da Gasp e El Sha piace in Turchia

Prosegue l'attesa della Roma per l'acquisto di Wesley dal Flamengo. [...] L'accordo tra le parti è chiuso da giorni: 25 milioni più bonus. Manca l'ok del club carioca che vorrebbe acquistare il sostituto prima di lasciar partire il proprio calciatore. [...] In difesa si continua a lavorare per Ghilardi in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 10-12 milioni di euro: manca ancora l'accordo totale, ma la volontà comune è quella di chiudere. [...] A centrocampo piace Marc Bernal, mediano classe 2007 del Barcellona. [...]

El Shaarawy è entrato nel mirino del Trabzonspor, mentre è saltata la trattativa Gollini-Cremonese. [...] Sempre ieri c'è stato il primo allenamento per Neil El Aynaoui e Evan Ferguson dopo l'ufficialità dei loro acquisti. [...] Ieri intanto è stata presentata la nuova terza maglia per la prossima stagione che ha riscosso un successo immediato sui social. Tifosi entusiasti soprattutto dell'effetto vintage del kit e per la reintroduzione del trigramma tradizionale Asr. [...]

(la Repubblica)