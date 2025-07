Abraham al Besiktas, Paredes tratta ancora. La Roma ora attende l'UEFA e festeggia i 36mila abbonamenti. La Primavera riparte da Guidi e Arena

La giornata della Roma si apre con la notizia record dei 36mila abbonamenti già sottoscritti, una risposta incredibile da parte dei tifosi che dimostra un attaccamento incrollabile. Nel frattempo la dirigenza si è concentrata sulle cessioni necessarie per il Fair Play Finanziario. È il giorno dell'addio, ormai ufficiale, di Tammy Abraham, sbarcato a Istanbul per iniziare la sua nuova avventura al Besiktas. Parallelamente, non si è ancora conclusa la telenovela Leandro Paredes: scaduta la clausola per il Boca Juniors, il centrocampista è ora in Italia per trattare direttamente una nuova cifra per il suo ritorno in Argentina.

Ma la giornata giallorossa non è stata segnata solo dalle uscite. Il club dimostra di essere attivo anche sul fronte commerciale, con l'inaugurazione di un nuovo store alla stazione Termini dove è stata svelata una nuova linea da allenamento. Si lavora anche per il futuro del settore giovanile, con il ritorno di Federico Guidi sulla panchina della Primavera e l'acquisto del giovane attaccante Arena dal Pescara. Il tutto mentre si attende con fiducia la decisione dell'UEFA sui conti giallorossi e si monitorano le altre situazioni di mercato.

ABBONAMENTI DA RECORD: SONO 36 MILA

BASILEA-CALAFIORI IN STAND-BY. CAPITOLO SPONSOR: SI CERCA L'ACCORDO CON STAKE

CALCIOMERCATO ROMA, ABRAHAM SBARCA A ISTANBUL: "SONO FELICE, DARÒ TUTTO IN CAMPO". L'ANNUNCIO UFFICIALE DEL BESIKTAS: "INIZIATA LA TRATTATIVA CON CALCIATORE E CLUB" (COMUNICATO E VIDEO)

APERTO UN NUOVO AS ROMA STORE ALLA STAZIONE TERMINI: È IL SETTIMO NELLA CAPITALE (COMUNICATO, FOTO E VIDEO)

AS ROMA STORE A TERMINI: SVELATA LA NUOVA LINEA ALLENAMENTO (FOTO E VIDEO)

CALCIOMERCATO ROMA: IN CHIUSURA L'ACQUISTO DI ARENA, ATTACCANTE CLASSE 2009 DEL PESCARA

CALCIOMERCATO ROMA, PAREDES-BOCA: SCADUTA LA CLAUSOLA. DALL'ARGENTINA: IL CENTROCAMPISTA IN ITALIA PER ABBASSARE LA CIFRA DI ACQUISTO

INSTAGRAM, L'ADDIO DI GOLIC ALLA ROMA: "GRAZIE PER QUESTI TRE ANNI MERAVIGLIOSI. PER SEMPRE NEL MIO CUORE" (FOTO)

ROMA, ABRAHAM CEDUTO AL BESIKTAS: COME SCATTA L'OBBLIGO DI RISCATTO. MANTENUTA UNA PRELAZIONE

ROMA PRIMAVERA: GUIDI È IL NUOVO ALLENATORE

VENERDÌ L’UEFA SI RIUNISCE: LA ROMA ATTENDE CON FIDUCIA LA DECISIONE

