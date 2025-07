Calciomercato Roma: in chiusura l'acquisto di Arena, attaccante classe 2009 del Pescara

La Roma guarda al futuro ed è pronta a mettere a segno un nuovo colpo per il settore giovanile. Come riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, la società giallorossa sta per chiudere la trattativa per acquistare Antonio Arena, attaccante classe 2009 del Pescara. Il sedicenne ha già giocato in Serie C e in 5 presenze ha messo a referto una rete.