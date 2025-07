Basilea-Calafiori in stand-by. Capitolo sponsor: si cerca l'accordo con Stake

Si è appena concluso un altro mese di giugno caratterizzato, in casa Roma, dalla ricerca di cessioni in grado di generare plusvalenze sul bilancio. A far migliorare i conti del club, però, non può e non deve pensare solo il nuovo da Frederic Massara, ma anche gli altri reparti della società. Come, ad esempio, quello marketing che, dopo la cacciata di Michael Wandell [...] non ha ancora formalmente un suo responsabile. Nonostante questa assenza, ovviamente, c'è chi nella Roma lavora per portare nuovi partner e garantire al club maggiori entrate fisse dopo la fine dell'accordo col main sponsor Riyadh Season. [...] La società è in trattativa con Stake, una società di betting, per il così detto "sleeve sponsor", ovvero lo sponsor di manica. [...]

Sponsor, ma non solo. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del contenzioso in essere tra Roma e Basilea. Nell'estate del 2022, Pinto cedette il cartellino di Calafiori al club svizzero per 1,5 milioni di euro più il 40% sulla futura rivendita. Un anno più tardi, il Bologna aveva riportato in Italia il difensore per 3 milioni. [...] Gli svizzeri però, a luglio 2024, avevano a loro volta incassato altri 24 milioni dopo il passaggio di Calafiori dal Bologna all'Arsenal in virtù del diritto al 50% sulla rivendita. [...] A Trigoria sostengono di dover ricevere il 40% di quei 24 milioni. [...]

(il Romanista)