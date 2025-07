Venerdì l’Uefa si riunisce: la Roma attende con fiducia la decisione

[...] La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno senza raggiungere l’obiettivo finanziario che si era prefissata per rispettare i paletti imposti dal settlement agreement. Ma attenzione, nessun dramma e nessuna particolare preoccupazione: già nelle ore che precedevano la chiusura delle operazioni, da Trigoria filtrava assoluta tranquillità in materia. Dalla partenza saltata di Angeliño verso l’Arabia alla scelta di “sacrificare” sull’altare del FPF alcuni giovani del vivaio giallorosso (Romano, Terlizzi e Cherubini su tutti), la Roma si è alla fine “accontentata” della preziosissima cessione di Tammy Abraham al Besiktas: affare complessivo da 17 milioni di euro (2+13, con alcuni bonus che dovranno maturare) ma anche un cospicuo risparmio sull’ingaggio della punta inglese. Tanti soldi nella casse giallorosse, quindi, ma solo 4 milioni di plusvalenza. [...] Venerdì nella sede Uefa il “Club Financial Control Panel” si riunirà per analizzare tutti i casi relativi alle squadre oggetto di valutazione economico-finanziaria. Atteso quindi a fine settimana il consueto comunicato con tutte le decisioni prese: il club verrà avvisato poche ore prima della pubblicazione dello stesso. Lo scenario più probabile rimane quello di dover pagare una sanzione pecuniaria di pochi milioni di euro, meno probabile la sanzione legata alla riduzione della rosa per le competizioni UEFA: la Roma si è impegnata a cedere e a ridurre il monte ingaggi, adesso la palla passa a Nyon. La Roma attende.

(ilromanista.eu)

