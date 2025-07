Instagram, l'addio di Golic alla Roma: "Grazie per questi tre anni meravigliosi. Per sempre nel mio cuore" (FOTO)

Termina l'avventura di Lovro Golic con la Roma: il difensore lascia Trigoria a naturale scadenza del contratto. Il classe 2006 ha affidato ad Instagram il suo messaggio: "Grazie, AS Roma. Grazie per questi tre anni meravigliosi. Con voi sono diventato un giocatore migliore, ma soprattutto una persona migliore. Grazie ai miei compagni, a tutto lo staff e a questa città unica che mi ha fatto sentire a casa dal primo giorno. Vi auguro il meglio, oggi e sempre. Per sempre nel mio cuore. Daje Roma".

