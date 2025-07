Calciomercato Roma: il Boca Juniors non ha ancora esercitato la clausola per Paredes

Il Boca Juniors non si è mosso in maniera ufficiale per Leandro Paredes, come svelato dall'edizione odierna della testata. Tanto rumore per nulla dunque, visto che la clausola da 3,5 milioni non è stata ancora esercitata dal club di Buenos Aires. L'ormai più volte annunciato matrimonio tra il centrocampista argentino e gli Xeneizes non s'ha da fare, almeno per il momento. Altra plusvalenza tramontata per la Roma, che avrebbe dovuto incassare il denaro entro il 30 giugno per inserirla nel bilancio 2024/25.

(Il Tempo)