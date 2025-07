AS Roma Store a Termini: svelata la nuova linea allenamento (FOTO)

L'apertura del nuovo punto vendita della AS Roma alla stazione Termini, ha portato anche alla presentazione della nuova linea da allenamento per la stagione 2025/26, già in vendita negli store giallorossi (anche quello online). Nel dettaglio, è possibile acquistare al prezzo di 55€ la maglia da allenamento, mentre quella senza maniche e la t-shirt hanno un costo di 45€, così come i pantaloncini; 75€ infine per la felpa. La divisa ufficiale da gioco per la nuova stagione sarà invece svelata la prossima settimana con il pre-lancio dell'8 luglio, mentre l'ufficialità arriverà il 22 luglio.