Nuova maglia, ci siamo: il 22 luglio il lancio ufficiale, il 23 il third kit. L'away kit a campionato iniziato

L'attesa è stata più lunga del previsto, ma, ci dovremmo essere. A breve la Roma e l'Adidas presenteranno le nuove maglie per la stagione 2025/2026. Il pre-lancio della prima maglia, quella in rosso e con lo stemma della Lupa, è stato fissato per l'8 luglio, mentre, l'ufficialità vera e propria arriverà il 22 (giorno della fondazione giallorossa). Il 23, invece, sarà il turno della terza maglia, ovvero quella bianca e con i dettagli verdi ed oro. Infine, per quanto riguarda l'away kit, quello di colore arancio e con il lupetto di Gratton, il pre-lancio è stato fissato per il 28 agosto. La presentazione, invece, avverrà due settimane più tardi, l'11 settembre.

(ilromanista.eu)

