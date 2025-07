Aperto un nuovo AS Roma Store alla Stazione Termini: è il settimo nella Capitale (COMUNICATO e FOTO)

L'AS Roma ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale l'apertura di un nuovo store alla stazione Termini. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina, 1° luglio, nella galleria commerciale in Piazza dei Cinquecento 10, nell'atrio della ex biglietteria. Diventano così sette gli AS Roma Store presenti nella Capitale, oltre a quello online e ai punti vendita attivi allo stadio Olimpico in occasione delle gare. Di seguito il comunicato della società.

"Nuovo AS Roma Store alla Stazione Termini, che si aggiunge ai sei già presenti in città, allo store online e ai punti vendita attivi allo Stadio Olimpico in occasione delle partite della Prima Squadra. Il settimo negozio ufficiale del Club è stato inaugurato il 1° luglio nella prestigiosa galleria commerciale della Stazione Termini - in Piazza dei Cinquecento 10 - e si trova nell’atrio della ex biglietteria. Trovandosi in una delle porte d’accesso alla città, con un volume annuale di arrivi e partenze pari a circa 150 milioni di persone, il nuovo punto vendita rappresenta la volontà del Club di raggiungere un pubblico sempre più ampio, offrendo un ulteriore punto di contatto a livello mondiale per il brand AS Roma caratterizzato da stile, cura del dettaglio ed attenzione per il cliente".

(asroma.com)

