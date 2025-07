Calciomercato Roma, Abraham in volo verso Istanbul: "Sto arrivando!". L'annuncio ufficiale del Besiktas: "Iniziata la trattativa con calciatore e club" (COMUNICATO e VIDEO)

Tammy Abraham è pronto a ripartire dalla Turchia e in questo momento si trova in volo verso Istanbul: "Ciao 'Aquile nere'. Sto arrivando, ci vediamo oggi in aeroporto!", il messaggio del centravanti sui social. L'attaccante si trasferisce al Besiktas in prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto a 13 più 2 di bonus e si lega al club con un contratto quadriennale.

Intanto la società bianconera ha confermato ufficialmente la trattativa: "Il Beşiktaş Futbol A.Ş. ha informato il KAP che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham.

La dichiarazione inviata dal Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. alla Piattaforma di divulgazione pubblica è la seguente: 'Sono state avviate le trattative con il giocatore e la sua società A.S. Roma S.P.A. per il trasferimento del calciatore professionista Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'".

Arrivano ulteriori aggiornamenti sulla giornata di Tammy Abraham. Secondo quanto rivelato dal giornalista turco Murat Özen, il centravanti inglese atterrerà al Terminal dell'Aviazione Generale dell'Aeroporto Atatürk alle ore 18.00.