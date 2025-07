Abbonamenti da record: sono 36 mila

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Una ventata d'aria fresca. I cambiamenti che stanno investendo la Roma non si fermano alla scelta di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore e al ritorno di Frederic Massara nelle vesti di direttore sportivo. Il club giallorosso, infatti, si prepara ad accogliere Vincenzo Todaro, il quale andrà a ricoprire il ruolo di team manager. Il nativo di Palermo lascia il Venezia - dove nell'ultima stagione ha lavorato a stretto contatto con l'ormai ex allenatore Eusebio Di Francesco - dopo sei anni. Prima ancora, invece, aveva svolto il ruolo di team manager al Trapani (dal 2016 al 2017) e al Palermo (dal 2017 al 2019). Todaro prenderà il posto di Simone Ricchio, che era stato scelto un anno fa da Ghisolfi con il quale aveva condiviso l'esperienza al Nizza.

Prosegue a gonfie vele, intanto, la campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026. Dalle 14:00 di ieri è iniziata la minifase dei rinnovi delle tessere senza il posto della stagione 2024/2025 garantito. Nel frattempo, sono 36.000 i tifosi giallorossi che hanno sottoscritto nuovamente il proprio abbonamento, di cui 34.500 con la conferma del posto (record di rinnovi delle ultime stagioni). Sarà possibile effettuare il rinnovo fino alle ore 10:59 di giovedì 3 luglio, giorno in cui inizierà - dalle ore 12:00 - la fase dedicata alla waiting list (che terminerà alle 14:59 del 4 luglio). Venerdì (ore 16:00), invece, sarà il momento dell'eventuale vendita libera. L'obiettivo di raggiungere quota 40.000 abbonamenti è sempre più vicino.