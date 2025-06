Nuova maglia Roma: fissate le date del lancio. Calciomercato: interesse per Haraldsson e Gudmunsson, si allontana Lucumì

L'attesa per la nuova maglia della Roma è, quasi, terminata. I giallorossi e l'Adidas, infatti, hanno finalmente fissato le date per il lancio dei nuovi kit per la stagione 2025/2026. Si inizia l'8 luglio con il pre-lancio della prima maglia, mentre il 22 (giorno in cui ricorre la fondazione del club giallorosso) ci sarà la presentazione ufficiale. Il 23 sarà il turno del third kit, ed infine per la maglia "away" si aspetterà l'inizio del campionato di Serie A. Il pre-lancio dovrebbe essere fissato per il 28 agosto, mentre, la presentazione ci sarà l'11 settembre.

Sul fronte calciomercato Frederic Massara sta iniziando a lavorare alla costruzione della nuova Roma. Rimane in cima alla lista del nuovo ds Jhon Lucumì del Bologna. Il difensore colombiano, però, ha una clausola rescissoria di 28 milioni di euro e gli emiliani non accetteranno un'offerta inferiore al prezzo di essa. Sul classe 1998, inoltre, c'è anche l'interesse di molti club di Premier League e di Inter e Milan. Vedremo se la Roma farà leva sulla volontà del calciatore di essere ceduto.

Per rinforzare l'attacco invece, sul taccuino dei giallorossi ci sono anche due calciatori islandesi. Il primo è Hakon Arnar Haraldsson del Lille. Il classe 2003 è valutato 20 milioni di euro e nell'ultima stagione ha messo a segno 5 gol in 25 presenze. Il secondo, invece, è Albert Gudmundsson. L'attaccante è di proprietà del Genoa, ma, quest'anno ha giocato in prestito alla Fiorentina che non lo riscatterà a 17 milioni di euro. Sulle tracce del classe 1997 ci sono anche Bologna ed Everton.

I LINK ALLE NEWS PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

IL TEMPO - DOVBYK-ABRAHAM. DECIDE GASPERINI

GASPORT - ROMA, L'ADDIO A NDICKA PUÒ SISTEMARE I CONTI. E AIUTARE PER IL 2026

GASPORT - QUANTO INVESTONO LE PROPRIETÀ: FRIEDKIN AL TOP DELLA SPESA, IL MECENATISMO TIENE IN PROVINCIA

IL MESSAGGERO - POCHI COLPI TRA SILENZI E SCARSA EMPATIA: PINTO E GHISOLFI DUE DS (IN)DIMENTICABILI

CALCIOMERCATO ROMA, PIACE HARALDSSON DEL LILLE: COSTA 20 MILIONI

HAKON ARNAR HARALDSSON: CHI È? (VIDEO)

CALCIOMERCATO, DALL'INGHILTERRA: LUCUMÌ VUOLE PARTIRE, IL BOLOGNA INSISTE SULLA CLAUSOLA DA 28 MILIONI. ROMA IN CORSA CON INTER, MILAN E SEI CLUB DI PREMIER LEAGUE

CALCIOMERCATO ROMA, GUDMUNSSON TORNA SUL MERCATO: LA FIORENTINA NON LO RISCATTA, SI INTERESSANO I GIALLOROSSI E L'EVERTON DEI FRIEDKIN

CALCIOMERCATO ROMA, ACCORDO TRA AL-HILAL ED HERNANDEZ: SFUMA L'ACQUISTO DI ANGELINO

NUOVA MAGLIA, CI SIAMO: IL 22 LUGLIO IL LANCIO UFFICIALE, IL 23 IL THIRD KIT. L'AWAY KIT A CAMPIONATO INIZIATO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24