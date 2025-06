HAKON ARNAR HARALDSSON: chi è? (VIDEO)

LAROMA24.IT - Hákon Arnar Haraldsson, islandese, cresciuto in Danimarca, classe 2003. Questo l'identikit dell'ultimo nome comparso dalla rassegna stampa per arredare il reparto offensivo secondo il gusto di Gian Piero Gasperini. Secondo transfermarkt, attualmente la sua valutazione è di 18 milioni di euro, la più alta raggiunta in carriera finora.

Dopo il debutto all'IA Akranes a 16 anni, è il Copenhagen a portarlo via per aggregarlo alle proprie formazioni giovanili con un investimento di quasi 3 milioni di euro. È il 2021 quando scavalca in prima squadra racimolando le prime esperienze, come un giocatore offensivo che ancora sembra avere bisogno di una definizione ulteriore per collocarsi definitivamente in campo. Si alterna, infatti, tra la posizione di trequartista, di quelli mobili che sanno giocare con e senza palla, e ruoli più vicini alla porta, anche partendo da porzioni di campo più defilate.

La stagione successiva, quella 2022/23, lo porta a guadagnare un posto stabile nell'undici titolare e, al termine del campionato, al salto in Ligue1, al Lille, che mette sul piatto 15 milioni di euro. Con Paulo Fonseca occupa prevalentemente il settore offensivo di sinistra, muovendosi agilmente tra le linee dove dimostra capacità di rifinitura, di conduzione in campo aperto e una mobilità, abbinata a buone doti di tiro, che fanno sperare in numeri realizzativi superiori a quelli raccolti finora. 5 reti, in questa stagione, rappresentano il miglior bottino, fin qui, di Haraldsson che al massimo si era fermato a 4 nella stagione della consacrazione al Copenhagen. "Ha sempre avuto fiducia in me e credeva che potessi migliorare", dirà Haraldsson su Fonseca.

"È un giocatore estremamente importante perché è versatile. È bravo in quasi tutti i ruoli, a centrocampo o in attacco" dirà di lui invece Genesio, succeduto all'ex allenatore della Roma sulla panchina del Lille nell'estate 2024. Quest'anno, infatti, almeno inizialmente Haraldsson aveva abbassato il proprio raggio d'azione, muovendosi anche sulla corsia destra, e mostrando una gamba che gli permetteva anche di coprire distanze più lunghe. Frenate, cambi di direzione e di velocità rappresentano il modo migliore in cui Haraldsson sa aprirsi il campo per conduzioni o rifiniture, utilizzando quasi esclusivamente il piede preferito, quello destro. Alto 178 centimetri, mostra comunque una forza negli arti inferiori che lo rendono stabile nei contrasti, aspetto nel quale è tra i migliori per dati tra i pariruolo nell'ultima Ligue1.