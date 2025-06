Non solo cessioni, Ricky Massara sta cominciando a guardarsi intorno anche per quanto riguarda gli arrivi e monitora il mercato in Ligue 1. In entrata, infatti, piace Hakon Arnar Haraldsson, 22 anni, trequartista islandese del Lille: costa circa 20 milioni di euro. Nell'ultima stagione 25 presenze e 5 gol in campionato.

(gasport / Leggo)