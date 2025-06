Calciomercato Roma, Gudmundsson torna sul mercato: la Fiorentina non lo riscatta, si interessano i giallorossi e l'Everton dei Friedkin

La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per Albert Gudmundsson, rispedendo di fatto l'islandese al Genoa. La cifra pattuita la scorsa estate, 17 milioni di euro, è stata ritenuta eccessiva dalla dirigenza viola, considerando una stagione penalizzata da infortuni per il giocatore e il suo coinvolgimento in un processo giuridico in Islanda. Nonostante ciò, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Fiorentina non avrebbe abbandonato del tutto la pista e potrebbe tentare di rinegoziare con il Genoa un accordo più vantaggioso, anche per non perdere i 6 milioni già investiti per il prestito oneroso.

Su Gudmundsson, però, la concorrenza è destinata ad aumentare. Gian Piero Gasperini non ha mai nascosto il suo apprezzamento per giocatori con le sue caratteristiche, e non è un caso che l'islandese sia uno dei nomi nella lista del nuovo DS della Roma Massara. Anche il Bologna di Vincenzo Italiano è alla ricerca di un trequartista e osserva la situazione. Un fattore da non sottovalutare è l'interesse dell'Everton: il club inglese, che fa parte della stessa proprietà della Roma - il Friedkin Group -, potrebbe rappresentare una destinazione gradita allo stesso Gudmundsson, che recentemente dal ritiro con l'Islanda non ha nascosto il suo sogno di giocare in Premier League.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALL'ARTICOLO